Пять человек погибли при взрыве бытового газа в Ефремове
Последние данные о взрыве газа, произошедшем в Ефремове Тульской области, собрал Telegram-канал SHOT.
Спасатели МЧС продолжают разбор завалов разрушенного подъезда.
К этому часу известно, что:
- взрыв газа произошёл около 17 часов вечера в квартире на четвёртом этаже;
- в Ефремове введён режим ЧС. На место происшествия прибыл губернатор Тульской области Дюмин;
- в квартирах пострадавшего подъезда зарегистрирован 51 человек, среди них — восемь детей;
- пять человек погибло, семерых достали из-под завалов (трое из них госпитализированы);
- предварительной причиной взрыва стала неисправность газового оборудования;
- МЧС не исключает, что под обломками могут находиться люди;
- возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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