Пять человек погибли при взрыве бытового газа в Ефремове

00:27, 08 февраля 2023, ПАИ

Последние данные о взрыве газа, произошедшем в Ефремове Тульской области, собрал Telegram-канал SHOT.

Спасатели МЧС продолжают разбор завалов разрушенного подъезда.

К этому часу известно, что: