До +2 градусов ожидается сегодня в Псковской области

08:14, 08 февраля 2023, ПАИ

8 февраля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. На дорогах местами возможно образование гололедицы.

Температура воздуха по области ночью составит от -9 до -4 градусов, днем - от -3 до +2 градусов. Атмосферное давление выше нормы.

Ранее сообщалось, что на Северо-Западе России ожидается потепление.