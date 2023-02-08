До +2 градусов ожидается сегодня в Псковской области
8 февраля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщили в официальном Telegram-канале региона.
Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. На дорогах местами возможно образование гололедицы.
Температура воздуха по области ночью составит от -9 до -4 градусов, днем - от -3 до +2 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
Ранее сообщалось, что на Северо-Западе России ожидается потепление.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
08 февраля 2023
Армен Мнацаканян рассказал о возникновении нового символа Пушкиногорского маслосырозавода
07 февраля 2023
В России предложили запретить рекламу фирм, помогающих в уклонении от армейской службы