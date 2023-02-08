Более 140 млрд рублей начислили россиянам за год по программам лояльности
Россияне стали активнее пользоваться кешбэками, за прошедший год клиентам начислили более 140 млрд рублей по программам лояльности. Об этом «Известиям» сообщили в крупнейших банках — «Тинькофф», Сбере, ВТБ, Совкомбанке и Почта банке.
Лидером по объему начисленного кешбэка стал «Тинькофф». По итогам прошлого года клиентам этого банка вернули свыше 65 млрд рублей. Сумма оказалась почти в 1,7 раза выше, чем в 2021-м. В пресс-службе финорганизации отметили, что особой популярностью пользовались вознаграждения от партнеров: за год объем средств, начисленных клиентам в рамках партнерской программы лояльности, вырос в три раза.
Клиенты Сбера в 2022 году списали более 60 млрд накопленных бонусов на свои покупки, сообщили в банке. Годом ранее сумма составила 57 млрд. Там отметили: наиболее популярные категории по начислению и списанию баллов при этом не изменились: в топ-3 вошли кафе и рестораны, супермаркеты, а также аптеки и оптики.
Тенденцию подтвердили и в других кредитных организациях. Кешбэки подросли, несмотря на то, что в середине года ЦБ вводил ограничение на эквайринг, а кредитные организации вслед за этим снижали вознаграждения. Это связано с борьбой финорганизаций за клиентов, а также склонностью граждан получить как можно больше выгоды в условиях высокой инфляции.