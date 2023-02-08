Более 140 млрд рублей начислили россиянам за год по программам лояльности

08:56, 08 февраля 2023, ПАИ

Россияне стали активнее пользоваться кешбэками, за прошедший год клиентам начислили более 140 млрд рублей по программам лояльности. Об этом «Известиям» сообщили в крупнейших банках — «Тинькофф», Сбере, ВТБ, Совкомбанке и Почта банке.

Лидером по объему начисленного кешбэка стал «Тинькофф». По итогам прошлого года клиентам этого банка вернули свыше 65 млрд рублей. Сумма оказалась почти в 1,7 раза выше, чем в 2021-м. В пресс-службе финорганизации отметили, что особой популярностью пользовались вознаграждения от партнеров: за год объем средств, начисленных клиентам в рамках партнерской программы лояльности, вырос в три раза.

Клиенты Сбера в 2022 году списали более 60 млрд накопленных бонусов на свои покупки, сообщили в банке. Годом ранее сумма составила 57 млрд. Там отметили: наиболее популярные категории по начислению и списанию баллов при этом не изменились: в топ-3 вошли кафе и рестораны, супермаркеты, а также аптеки и оптики.

Тенденцию подтвердили и в других кредитных организациях. Кешбэки подросли, несмотря на то, что в середине года ЦБ вводил ограничение на эквайринг, а кредитные организации вслед за этим снижали вознаграждения. Это связано с борьбой финорганизаций за клиентов, а также склонностью граждан получить как можно больше выгоды в условиях высокой инфляции.