Каждый четвертый учитель недоволен оплатой труда — опрос

08:46, 08 февраля 2023, ПАИ

Каждого четвертого педагога (24%) не устраивают условия труда в его организации, следует из результатов опроса сервиса «Актион Образование». Результаты исследования приводят «Известия».

Больше половины респондентов (53%) отметили, что периодически не согласны с выплатами, которые они получают каждый месяц. Около трети опрошенных утверждают, что руководители образовательных учреждений не всегда обосновывают подчиненным размер их заработка или никогда не делают этого.

Чтобы решить спорные вопросы, лишь 57% респондентов время от времени ходят в бухгалтерию за разъяснениями, в то время как 31% никогда этого не делали.

Самую серьезную проблему обнаружили с оплатой переработок — большинство представителей образовательных организаций (64%) сообщили, что их им не оплачивают.

