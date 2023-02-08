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Общество

Алкоголь в России предложили продавать в интернете по QR-кодам

Представители сферы онлайн-торговли предложили легализовать продажу спиртного в Сети. В качестве защиты несовершеннолетних от алкоголя предлагается использовать двухфакторную идентификацию. Об этом сказано в письмах президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и главе Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрею Клишасу. 

Сначала человек должен пройти через подтверждение с помощью «Госуслуг», а затем получить QR-код и предъявить его курьеру при доставке товара.

Ассоциация подчеркнула, что сейчас в РФ действует запрет на дистанционную торговлю спиртным. По оценкам Минфина, объем продаж алкоголя в Сети составляет 2-3 млрд рублей в год. Эксперты считают, что он в 10 раз больше, рынок при этом постоянно продолжает расти вслед за потребительским спросом. К примеру, в 2020–2022 годах оборот спиртного в Сети увеличился на 40%. 

Поисковые системы это подтверждают: они ежемесячно фиксируют сотни тысяч запросов по теме «алкоголь с доставкой‌ на дом». По данным «Яндекса», их количество ежегодно увеличивается на треть. 

«Большинство граждан, которые покупают спиртное в Сети, не понимают — речь идет о нелегальных продажах. А значит, высок риск получить контрафактную и некачественную продукцию, часто опасную для жизни и здоровья. Получается, что запрет на онлайн-торговлю алкоголем действует только для добросовестных участников рынка», — сказано в письме АКИТ, которое приводят «Известия».
 

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