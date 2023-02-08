Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

«Пушкиногорскую лыжню» организуют 18 февраля

«Пушкиногорская лыжня – 2023» пройдет на стадионе «Святогорец» 18 февраля в 11:00, сообщается в группе отдела по спорту и работе с молодежью администрации района.

К участию в соревнованиях приглашаются команды общеобразовательных учреждений и организаций районов.

Участники, занявшие призовые места в своих возрастных группах, награждаются грамотами и медалями отдела по спорту и работе с молодежью администрации Пушкиногорского района. 

Для участия в соревнованиях командам учебных заведений необходимо обязательно осуществить предварительную регистрацию. Заявки необходимо направить по электронной почте: alex.bykovsky-79@yandex.ru, либо по телефонам 8 (921) 219-55-15 и 21-103 до 15 февраля. Именные заявки можно представлять в день проведения соревнований.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 февраля 2023

Печеряне победили в областной Спартакиаде по лыжным гонкам
08 февраля 2023

Турнир по боксу памяти Александра Матросова пройдет в Локне
07 февраля 2023

Псковские боксеры отправились на первенство СЗФО в Новгород
07 февраля 2023

«Лыжня России» пройдет в Псковской области 11 февраля
07 февраля 2023

Фестиваль ГТО среди студентов проведут в Пскове 4 марта
07 февраля 2023

Чемпионат по спортивной аэробике прошел в Пскове
07 февраля 2023

Псковские кикбоксеры заняли первое место в турнире в Кронштадте
06 февраля 2023

К чемпионату СЗФО по снежному регби готовятся в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...