«Пушкиногорскую лыжню» организуют 18 февраля

09:22, 08 февраля 2023, ПАИ

«Пушкиногорская лыжня – 2023» пройдет на стадионе «Святогорец» 18 февраля в 11:00, сообщается в группе отдела по спорту и работе с молодежью администрации района.

К участию в соревнованиях приглашаются команды общеобразовательных учреждений и организаций районов.

Участники, занявшие призовые места в своих возрастных группах, награждаются грамотами и медалями отдела по спорту и работе с молодежью администрации Пушкиногорского района.

Для участия в соревнованиях командам учебных заведений необходимо обязательно осуществить предварительную регистрацию. Заявки необходимо направить по электронной почте: alex.bykovsky-79@yandex.ru, либо по телефонам 8 (921) 219-55-15 и 21-103 до 15 февраля. Именные заявки можно представлять в день проведения соревнований.