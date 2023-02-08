Псковские полицейские провели рейд по поиску мигрантов-нелегалов

10:22, 08 февраля 2023, ПАИ

Рейд по выявлению незаконно находящихся на территории России иностранцев провели сотрудники Госавтоинспекции совместно с управлением по вопросам миграции УМВД России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В ходе мероприятия полицейские проверяли водителей на автодороге М-20, а также граждан, передвигающихся на междугородных и международных автобусах. Всего они осмотрели три автобуса, в которых находилось 35 иностранцев. Нарушений норм миграционного законодательства сотрудники полиции не выявили.

Во время проверок в местах проживания и работы иностранцев особое внимание уделяется пресечению административных правонарушений, а также выявлению лиц, находящихся в розыске, отметили в ведомстве.

За предыдущий год сотрудники управления по вопросам миграции провели в регионе около трёх тысяч проверок, по результатам которых пресекли 1800 административных правонарушений.