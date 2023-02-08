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Общество

Девятиклассники сдают итоговое собеседование по русскому языку

Более 1,5 миллионов девятиклассников сдают сегодня итоговое собеседование по русскому языку, сообщает «Российская газета».

Тот, кто получит по собеседованию зачет, будет допущен к государственной итоговой аттестации - основному госэкзамену. Принцип тот же, что у учеников 11 класса перед ЕГЭ. Только старшие пишут сочинение, а ребята помладше получают «допуск» в устной беседе с преподавателями.

Как правило, собеседование проводится очно, но по решению региональных органов управления образованием для некоторых категорий девятиклассников допускается и дистанционный формат.

На экзамене четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с использованием дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

На всё про всё - 15 минут. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья - полчаса.

Если сдать испытание не удалось - получен «незачет», либо школьник не смог прийти на собеседование по уважительной причине, то предусмотрены дополнительные дни проведения собеседования: 15 марта и 15 мая 2023 года.

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