Турнир по боксу памяти Александра Матросова пройдет в Локне

11:02, 08 февраля 2023, ПАИ

Региональный турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза Александра Матросова, пройдет в поселке Локня с 23 по 25 февраля. Об этом сообщается в группе Псковской областной федерации бокса в соцсети «ВКонтакте».

Мандатная комиссия будет работать 23 февраля с 9:00 до 12:00 в Локнянском сельскохозяйственном техникуме, с 10:00 до 12:00 в актовом зале учреждения пройдет взвешивание участников. Торжественно откроют турнир в спортзале техникума 24 февраля в 14:00.

К соревнованиям допускаются представители спортивных и общественных организаций регионов России и Республики Белоруссии.

Турнир проводится в следующих возрастных группах: мужчины 2004 года рождения и старше, юниоры и юниорки 2005-2006 годов рождения, юноши 2014-2007 годов рождения.

В положении отмечено, что команда должна предоставить в мандатную комиссию следующие документы: заявку, паспорт или свидетельство о рождении (с фотографией), медпаспорт боксера и страховой медполис. В составе команды не должно быть более семи человек — всего шесть спортсменов и один тренер-представитель.

Подтверждение на участие в соревнованиях с указанием количества человек и заявки на обеспечение питанием и размещение подаются до 17 февраля по адресу: 182900, поселок Локня, улица Первомайская, дом 31/8, телефон 8 (81139) 21-7-40 или по электронной почте: kultura@loknja.reg60.ru (с 8:00 до 17:00, кроме выходных). Также можно обратиться к Александру Воробьеву по телефону +7-911-362-19-99.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны, в феврале 1943 года, Александр Матросов под деревней Чернушки совершил свой, ставший легендарным подвиг. 19-летний герой, закрыв своей грудью амбразуру немецкого дзота, защитил идущих в бой товарищей. Александр Матросов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.