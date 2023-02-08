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Общество

О вкладе Псковской губернии в победу в Отечественной войне рассказал архив

Каким был вклад Псковской губернии в победу в Отечественной войне 1812 года, рассказали в Госархиве Псковской области.

Как таковых военных действий на ее территории не проходило, уточняется в Telegram-канале архива.

По распоряжению Александра I в Пскове формировался резерв для гвардейских полков - Преображенского, Семёновского, Измайловского, Литовского, Егерского, Финляндского. А в народное ополчение в июле-августе 1812 года вступили более 6000 крестьян и 133 представителя дворянского сословия.

Для прикрытия направления на Санкт-Петербург был выделен 20-тысячный корпус под командованием графа Петра Христиановича Витгенштейна, расположился он южнее Себежа. Эти силы закрывали путь на Опочку, Псков и Петербург. 

Кроме того, в южных уездах были сформированы вооруженные караулы для борьбы с французскими мародерами. 

Псковичи активно участвовали в снабжении русской армии, поставляли не только провиант, но и одежду, повозки, лошадей, помогали беженцам. Общая стоимость всех пожертвований Псковской губернии составила 15 млн рублей. Для сравнения аренда дома на окраине Петербурга обошлась бы в 400 рублей в год.

Среди тех, кто оказывал помощь, был Псково-Печерский монастырь.

В фондах Государственного архива Псковской области хранится уникальный документ - «Реестр пожертвований от Печерского монастыря на пользу всеобщего ополчения серебряными и золотыми вещами». Документ датирован 10 октября 1812 года. В списке золотые цепи и кресты, серебряные кубы.

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