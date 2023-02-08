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Происшествия

Великолукский ветеран разоблачил телефонных мошенников

Три случая телефонного мошенничества зафиксировали в Великих Луках 7 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, неизвестный мужчина позвонил великолучанке и представился сотрудником правоохранительных органов. Он настоятельно рекомендовал собеседнице срочно оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Однако сотрудники банка объяснили женщине, что злоумышленники пытаются ее обмануть. Горожанка приняла это к сведению. И в итоге 300 тысяч рублей, которые рассчитывали заполучить мошенники, им не достались.

В тот же день в Великих Луках пенсионеру позвонил незнакомец, который представился банковским служащим. Он также говорил о необходимости оформления кредита. Речь шла о сумме в 300 тысяч рублей. Ветеран послушал дочь и не стал переводить деньги.

К сожалению, злоумышленникам под тем же предлогом все же удалось ввести в заблуждение одну пожилую жительницу Великих Лук и завладеть ее деньгами в размере 100 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

По всем этим фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

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