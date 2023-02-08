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Спорт

Печеряне победили в областной Спартакиаде по лыжным гонкам

Команда Печорского района завоевала золото в финале XV областной Спартакиады по лыжным гонкам, который прошел 6-7 февраля в деревне Смоленка Островского района. Об этом сообщается в группе Центра спортивной подготовки Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Центр спортивной подготовки Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях приняли участие 48 спортсменов из Невельского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Струго-Красненского районов, а также города Великие Луки.

Призовые места в командном первенстве распределились следующим образом: первое место – Печорский район, 9486 очков, второе – Невельский район, 6608 очков и третье – Островский район, 6245 очков.

В личном первенстве победителями и призерами стали девушки, которые прошли пять километров в классическом стиле. Лучшей стала Александра Голубкова (Островский район), вторую позицию заняла Екатерина Орехова (Печорский район), замкнула тройку лидеров Анна Волнейко (Невельский район). В свободном стиле на такой же дистанции победили: Анна Волнейко (Невельский район), Екатерина Орехова (Печорский район), Елизавета Вороненкова (Печорский район).

В классическом стиле на дистанции десять километров победил Глеб Беляев (Струго-Красненский район), второе и третье места заняли Александр Ольховский (Печорский район) и Вадим Федосеев (Великие Луки). В свободном стиле золото завоевал Александр Ольховский (Печорский район), серебро – Глеб Беляев (Струго-Красненский район), бронзу – Владислав Николаев (Великие Луки).

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