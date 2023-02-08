Рокфор или неликвид: жительница Бежаниц купила в магазине сыр с плесенью

12:25, 08 февраля 2023, ПАИ

Испорченный сыр с плесенью купила в одном из магазинов известной торговой сети жительница Бежаниц. Об этом она написала в группе «Подслушано в Бежаницах» в соцсети «ВКонтакте».

«Это белорусский дорблю!» - пошутил местный житель. Другой предположил, что это рокфор.

Видео: группа «Подслушано в Бежаницах» в соцсети «ВКонтакте»

« <…> В «Магните» пару раз неликвид покупал - сметану, сгущёнку, ещё что-то, сходил и вернул. Сделали обмен - и нормально», - отметил в комментариях ещё один участник группы.

«Мы уже отправили иск к «Магниту» в Бежаницкий суд. Походу, их будет несколько», - добавил подписчик сообщества.