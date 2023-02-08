Форум креативных проектов «ВАУ-эффект» пройдёт в Пскове

12:19, 08 февраля 2023, ПАИ

Форум молодёжных креативных проектов «ВАУ-эффект» пройдет в Пскове 28 февраля. Состоится презентация 19 молодёжных проектов, прошедших региональный отбор, сообщили организаторы мероприятия.

Участники представят свои идеи в сфере креативных индустрий, учитывающих местную идентичность людей и территорий, их культуру и традиции с учетом запросов и интересов жителей Псковской области.

Участники и гости форума прослушают лекцию «Креативная экономика» от федерального эксперта по развитию постсоветских территорий и основателя Института урбанистики Святослава Мурунова, получат ответы на интересующие вопросы по улучшению своей территории.

19 команд презентуют свои проекты, получат оценку и рекомендации по реализации от профильных экспертов, ознакомятся с идеями коллег и обменяются контактами для дальнейшего сотрудничества.

Благодаря включённым в программу форума креативным сессиям под кураторством ведущих специалистов региона каждый проект получит возможность административной поддержки и привлечения в свои проекты наставников и партнёров.

Также будет сформировано региональное сообщество лидеров и команд креативного развития Псковской области, создана комьюнити среда для обмена опытом.

Все подробности форума читайте на официальном сайте: https://k2018.ru/wow

Проект «Форум молодёжных креативных проектов ВАУ-эффект» реализуется ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда культурных инициатив.

Приглашаются все интересующиеся и желающие изменить свой регион к лучшему, заключили организаторы форума.