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Культура

Псковскому музею подарили редкие документы

Клирик церкви Константина и Елены отец Роман подарил Псковскому музею-заповеднику документы из семейного архива псковского рода купцов и чиновников Сутоцких, доставшиеся ему в наследство от регента Любятовской церкви Николая Попова. Он по линии отца относился к этому роду и хранил документы как семейные реликвии, сообщили Псковскому агентству информации в музее.

Отец Роман встретился с генеральным директором Псковского музея-заповедника Светланой Мельниковой. За доверительной беседой он передал музею два редких и хорошо сохранившихся документа конца XIX и начала XX века. Первый – аттестат об окончании в 1888 году 4 классов коммерческого отделения Псковского Сергиевского реального училища Михаилом Сутоцким, сыном купца. Вместе с аттестатом сохранилась приколотая к нему фотография молодого человека. Фото, кстати, сделано в XIX веке известным псковским фотографом Михаилом Герасимовым.

Второй документ – это метрическая выпись 1908 года, связанная с рождением и крещением Галины Михайловны Сутоцкой. Бумага была оформлена при храме Космы и Дамиана города Пскова. На выписи можно найти заверяющую подпись клирика этой церкви и приклеенные гербовые печати (гербовые сборы).

«Конечно, документы нуждаются в реставрации. Но ценность переданных документов сложно преувеличить, так как до сих пор в музейных фондах не было никаких документов, связанных с родом Сутоцких», – отметил научный сотрудник Псковского музея-заповедника Арсений Постников.

 

В этот же день документы были изучены реставраторами, которые подтвердили возможность приведения бумаг в экспозиционный вид. Генеральный директор Псковского музея-заповедника поручила провести все необходимые работы для того, чтобы архивные материалы рода Сутоцких заняли достойное место в фондовых коллекциях федерального музея.

«Передача документов в музейные фонды – это гарантия того, что им обеспечено вечное хранение, – подчеркнула Светлана Мельникова. – После реставрации они будут соответствующим образом оформлены, занесены в государственный каталог и станут доступными для исследователей».

Также в этот день отец Роман передал Псковскому музею-заповеднику коллекцию старинных поздравительных открыток, которые войдут в коллекцию музея и будут использованы при подготовке музейных проектов. Одна из них, которая относится к событиям Отечественной войны 1812 года, в самое ближайшее время будет размещена среди экспонатов действующей выставки «Чести своей никому не отдам» во Дворе Постникова.

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