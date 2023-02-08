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Общество

Псковские школьники прошли «Цифровой ликбез»

7 февраля в Центре цифрового образования «IT-куб» в рамках всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» прошло занятие по цифровой грамотности и кибербезопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по образованию.

«Цифровой ликбез» с помощью образовательных видеороликов учит школьников, как распознать фишинговую ссылку, защитить личную информацию в сети или как противостоять кибербуллингу. На сайте «Цифрового ликбеза» подростки познакомятся с новыми героями — жителями подводного мира и придуманного города Нижнефорельска — рыбкой-блогером Антоном Корюшкиным, нерпой Женей, крабом Кирой и другими морскими жителями.

«Минцифры постоянно работает над тем, чтобы россияне всех возрастов могли чувствовать себя безопасно в интернете. Для детей и их родителей мы уже запустили несколько проектов, которые помогут жертве буллинга, научат отвечать мошенникам и расскажут, как создать надежный пароль. Сейчас каждому родителю, педагогу и государству в целом важно научить детей безопасному поведению в интернете: чтобы они знали, как реагировать на негативные сообщения и что делать, если ребенок столкнулся с травлей. «Цифровой ликбез», запущенный в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», — хороший пример совместной работы по повышению киберграмотности наших граждан», — отметила директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

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