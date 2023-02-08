Партию атлантического лосося вернули отправителю с границы в Псковской области

12:51, 08 февраля 2023, ПАИ

На российско-белорусской границе РФ в Псковской области инспекторы управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль почти 13 тонн филе атлантического лосося. Партия рыбы перевозилась из Белоруссии в Смоленск, сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве.

Во время проверки обнаружилось отсутствие у предприятия-производителя рыбы ООО «Фауна» права поставок между сторонами ЕАЭС непереработанной пищевой рыбной продукции. В соответствии с данными реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с территории одного государства – члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства, ООО «Фауна» осуществляет производство готовой рыбной продукции и хранение мороженой пищевой рыбной продукции.

Товар «лосось атлантический, филе с кожей мороженое» не относится к готовой рыбной продукции, поэтому не может поставляться ООО «Фауна» в РФ в настоящее время.

Перемещение филе лосося по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза. Партия рыбопродукции возвращена в Белоруссию.