Эстетическую медицину обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ

15:02, 08 февраля 2023, ПАИ

Круглый стол «Эстетическая медицина и косметология в Пскове: тренды и перспективы развития в 2023 году» проходит сегодня, 8 февраля, в медиацентре Псковского агентства информации.

Участники встречи обсудят место косметической отрасли в экономике региона, разберутся, как изменился рынок эстетических услуг в 2022 году: спрос, предложения, цены, а также озвучат, какие проблемы приходится решать в сфере услуг косметологии и эстетической медицины.

Список участников:

1. Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Сергеевич Михеев

2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Анатольевич Мурылев

3. Начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Игоревна Кольцова

4. Заместитель начальника отдела камерального контроля НДФЛ и СВ №2 УФНС России по Псковской области Кристина Вячеславовна Богарская

5. Заместитель директора Центра «Мой бизнес» Псковской области Наталья Папишина

6. И.о. руководителя «СПА БЕЗ ДНА» Ирина Сергеевна Барканова

7. Главный врач медицинского центра «СПА ДО НЕБА» Людмила Викторовна Панарина

8. Врач дерматовенеролог- косметолог Кожно-венерологического диспансера Псковской области Ирина Владимировна Майорова

9. Директор ООО «Северная орхидея» Елена Анатольевна Семенова

10. Учредитель ООО «Медицинский центр МЕДИКА ЭСТЕТИК» - Денис Юрьевич Брохман

11. Салон красоты «Синтая», косметолог Нина Александровна Кузнецова

12. Заместитель управляющего клиникой эстетики тела «Laser Love» Екатерина Андреевна Алексеева

13. Специалист-косметолог клиники эстетики тела «Laser Love» Анастасия Алексеевна Константинова

14. Учредитель и главный врач ООО «Клиника доктора Разумовой» Ирина Семеновна Разумова

15. Руководитель медицинского центра эстетики лица и тела «М ЭЛИТ» Наталья Викторовна Дмитриева

16. ИП, косметолог салона «SPAroom» Анна Лосева

17. Косметолог «Новый салон» Ульяна Геннадьевна Евдокимова

18. Заместитель директора АНО ИД «Медиацентр 60» Александр Юрьевич Машкарин

19. Руководитель медиацентра ПАИ Алена Алексеевна Комарова.