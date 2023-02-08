На бесплатные программы 10 февраля приглашает Пушкинский заповедник

13:17, 08 февраля 2023, ПАИ

На бесплатные программы в день памяти Пушкина, 10 февраля, приглашает всех желающих Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Начнут день в 11:00 показом серий из анимационного цикла «Пушкин и…» (6+): «Пушкин и Русалка», «Пушкин и Чижик», «Пушкин и Опасный визит», «Пушкин и Аппетит», «Пушкин и Алина», «Пушкин и Письмо». Просмотр фильмов и встреча с их создателями состоится в Научно-культурном центре музея по адресу: пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1.

По окончании литии у могилы поэта в Свято-Успенском Святогорском монастыре (14:45) гостей снова будут ждать в заповедном НКЦ. В 16:00 всех желающих познакомят с развёрнутой здесь выставкой «Усадебные мотивы», прибывшей к памятным дням из музея-заповедника А. С. Грибоедова «Хмелита» (6+).

После всех пригласят в малый зал, где в 16:10 петербургский актёр Михаил Драгунов представит авторскую чтецкую программу «Странник», подготовленную по произведениям Пушкина и мемуарам его современников, историческим документам. Начало в 16:10; возрастная рекомендация для зрительской аудитории — 12+.

Ещё одну сценическую работу в музейном НКЦ в этот день покажут другие артисты из Северной столицы: актриса «Петербург-концерта» Анна Яковлева и музыкант Константин Шаханов (гусли, окарина, флейта). В их исполнении будет дан камерный музыкально-литературный спектакль по повести Пушкина «Метель» (12+). Начнут его в 17:00.

Все эти показы 10 февраля бесплатны для зрителей. Также в этот день для всех индивидуальных посетителей (то есть посетителей, прибывших в Святогорье не в составе организованных туристических групп, а самостоятельно) предусмотрен бесплатный вход во все музеи Пушкинского заповедника. Оплатить придётся только экскурсионное обслуживание, если гостям музея оно потребуется.