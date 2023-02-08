42-летний великолучанин украл продукты на 2,5 тысячи рублей

13:50, 08 февраля 2023, ПАИ

7 февраля в Великих Луках экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что в магазине на проспекте Зверева сработала кнопка тревожной сигнализации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 42-летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты питания общей стоимостью 2500 рублей.

Для дальнейшего разбирательства великолучанин передан сотрудникам полиции.