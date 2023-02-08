В Минздраве раскритиковали идею онлайн-продажи алкоголя

14:25, 08 февраля 2023, ПАИ

Легализация дистанционной торговли алкоголем опасна независимо от того, как она происходит технически, это может привести к росту заболеваемости алкоголизмом и повышению риска получения спиртного несовершеннолетними, сообщили в пресс-службе Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

Ранее сообщалось, что Российская ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает осуществлять продажу алкоголя через интернет с помощью QR-кодов и сервиса «Госуслуги».

Продавать алкоголь в России через нестационарные торговые объекты, в том числе с доставкой на дом, запрещено, но дискуссии о легализации дистанционных продаж идут уже давно. Сейчас в правительстве находится законопроект об онлайн-продаже российского вина, предполагающий, что подобный эксперимент будет запущен в Москве и области с ноября 2023 года. Спиртное можно будет купить на сайте «Почты России», причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа, пишет РИА Новости.

Международные исследования показывают, что сокращение количества точек торговли алкоголем является одной из наиболее эффективных мер, влияющих на снижение потребления алкоголя, на уровень алкогольной смертности, заболеваемости и преступности, и в том числе среди молодежи, пояснили в пресс-службе.

Возможность заказать дистанционно большие объемы алкогольной продукции способствует увеличению числа запоев, заболеваемости алкоголизмом, алкогольными психозами и другими заболеваниями, связанными с злоупотреблением спиртным, подчеркнули в НИИ. Кроме того, онлайн-торговля позволяет покупать алкогольную продукцию людям в состоянии алкогольного опьянения, а также увеличивает риски получения товара несовершеннолетними, добавили в пресс-службе.

«Легализация дистанционной продажи алкогольной продукции создаст предпосылки для нарушения целого ряда требований, установленных Федеральным законом № 171-ФЗ, таких как запрет продажи алкогольной продукции в ночное время, несовершеннолетним, вне стационарных объектов, а также может способствовать распространению нелегальной торговли алкогольной продукцией», - резюмировали в ведомстве.