Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

До 12 февраля можно подать заявку на конкурс «Курбатов на каждый день»

12 февраля завершается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе-акции изобразительного искусства «Курбатов на каждый день». Жюри приступит к работе на следующий день. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. 

Уже поданы десятки заявок из Пскова и Псковской области, Омской и Пермской области, в частности из Чусовского городского округа (Чусовой – город юности Валентина Курбатова). 

Конкурс проводится в память о писателе, критике, поэте, лауреате Государственной премии РФ и друге областной библиотеки Валентине Курбатове с целью сохранения и популяризации его литературного наследия. Задачи мероприятия: приобщение широкой аудитории к литературному наследию России через произведения Курбатова; популяризация книги и чтения, презентация фондов областной библиотеки и нового библиотечного пространства – кабинета Курбатова. Добавим, название конкурса перекликается с названием книги Валентина Яковлевича «Пушкин на каждый день». 

Акция предполагает создание изображений – портретов Валентина Курбатова либо иллюстраций к его произведениям. Познакомиться с произведениями писателя можно в областной библиотеке имени Курбатова или в электронной полнотекстовой библиотеке «Псковиана». Работы принимаются до 12 февраля 2023 года. 

К участию в конкурсе «Курбатов на каждый день» приглашаются все желающие в возрасте от 11 лет. Жюри определит победителей в каждой возрастной категории. Специальные дипломы предусмотрены для самого юного и самого старшего участников конкурса. Кроме того, подписчики библиотечной группы в соцсети «ВКонтакте» - «Biblioplace - территория псковского чтения» (https://vk.com/biblioplace) выберут получателей приза зрительских симпатий в каждой возрастной категории. 

Результаты конкурса «Курбатов на каждый день» объявят 6 марта, в годовщину смерти Курбатова.

Контактные данные: kabinetkurbatova@pskovlib.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 февраля 2023

О создании Музея оккупации расскажут гостям «Изборской пятницы»
08 февраля 2023

Псковскому музею подарили редкие документы
08 февраля 2023

Псковские учителя посетили Изборск
07 февраля 2023

Телеканал Russia Today снял программу о народе сето
07 февраля 2023

Псковский эксперт объяснил, как рассчитывается стоимость реставрации
06 февраля 2023

Псковский подрядчик столкнулся с трудностями при реставрации храма в Петербурге
05 февраля 2023

Артисты Александр Панкратов-Чёрный и Татьяна Кравченко поблагодарили псковских зрителей

05 февраля 2023

На радио «Звезда» московский экскурсовод провёл экскурсию по Пскову

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...