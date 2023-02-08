До 12 февраля можно подать заявку на конкурс «Курбатов на каждый день»

17:44, 08 февраля 2023, ПАИ

12 февраля завершается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе-акции изобразительного искусства «Курбатов на каждый день». Жюри приступит к работе на следующий день. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Уже поданы десятки заявок из Пскова и Псковской области, Омской и Пермской области, в частности из Чусовского городского округа (Чусовой – город юности Валентина Курбатова).

Конкурс проводится в память о писателе, критике, поэте, лауреате Государственной премии РФ и друге областной библиотеки Валентине Курбатове с целью сохранения и популяризации его литературного наследия. Задачи мероприятия: приобщение широкой аудитории к литературному наследию России через произведения Курбатова; популяризация книги и чтения, презентация фондов областной библиотеки и нового библиотечного пространства – кабинета Курбатова. Добавим, название конкурса перекликается с названием книги Валентина Яковлевича «Пушкин на каждый день».

Акция предполагает создание изображений – портретов Валентина Курбатова либо иллюстраций к его произведениям. Познакомиться с произведениями писателя можно в областной библиотеке имени Курбатова или в электронной полнотекстовой библиотеке «Псковиана». Работы принимаются до 12 февраля 2023 года.

К участию в конкурсе «Курбатов на каждый день» приглашаются все желающие в возрасте от 11 лет. Жюри определит победителей в каждой возрастной категории. Специальные дипломы предусмотрены для самого юного и самого старшего участников конкурса. Кроме того, подписчики библиотечной группы в соцсети «ВКонтакте» - «Biblioplace - территория псковского чтения» (https://vk.com/biblioplace) выберут получателей приза зрительских симпатий в каждой возрастной категории.

Результаты конкурса «Курбатов на каждый день» объявят 6 марта, в годовщину смерти Курбатова.

Контактные данные: kabinetkurbatova@pskovlib.ru.