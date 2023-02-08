Почти 150 псковичей заболели COVID-19 за неделю

14:49, 08 февраля 2023, ПАИ

В Псковской области выявили на 65 случаев заболевания коронавирусом больше, чем неделей ранее. COVID-19 заразились 148 человек. Это ниже заболеваемости по РФ в 1,7 раза, сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении Роспотребнадзора.

По клинической форме: ОРВИ – 146 случаев, или 98,7 % от общего числа случаев, пневмония – два случая, или 1,3 %. Среди заболевших на прошедшей неделе 9,5 % детей до 18 лет (14 человек) и 90,5 % взрослых.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в трёх муниципальных образованиях: Пушкиногорском, Плюсском районах и в городе Пскове.

По сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости отмечался в десяти муниципалитетах: Великолукском, Гдовском, Куньинском, Новоржевском, Печорском, Плюсском, Псковском, Себежском районах и в городе Великие Луки.

В десяти районах случаев COVID-19 не зарегистрировано.