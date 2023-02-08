Российские военные смогут оформлять билеты на поезд без очереди

15:20, 08 февраля 2023, ПАИ

РЖД и Министерство обороны России договорились о приоритетном обслуживании военнослужащих при оформлении билетов на поезда дальнего следования, сообщает РИА ФАН.

Инициатива реализована в рамках системы управления электронной очередью. Воспользовавшись терминалом, военнослужащие смогут выбрать категорию «Оформление по воинским перевозочным документам». Затем их вызовут в кассу в приоритетном порядке.

Как ожидают в РЖД, оформление билетов для такой категории пассажиров будет занимать не более десяти минут.