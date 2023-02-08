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Происшествия

Два псковича признаны виновными в поджоге автомобилей прокурора и адвоката

Два жителя Пскова признаны виновными в поджоге автомобилей прокурора и адвоката, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Один пскович признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшего причинение значительного ущерба, путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ), а его соучастник в пособничестве этому преступлению (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Установлено, в ночь на 22 июня 2017 года бывший спецназовец и находящийся под домашним арестом юрист, действуя из мести к первому заместителю прокурора Пскова за осуществление надзора за ходом и результатами расследуемого в отношении них уголовного дела о мошенничестве, организовали поджога принадлежащего служителю закона автомобиля.

Исполнителем преступления выступило лицо, которое за денежное вознаграждение с использованием горюче-смазочных материалов реализовало их преступный умысел. Уголовное дело в отношении исполнителя выделено в отдельное производство.

Кроме того, в ночь на 8 августа 2017 года обвиняемые аналогичным способом руками бывшего заключенного организовали уничтожение автомобиля адвоката за активное участие в арбитражном деле.

Эти преступления удалось раскрыть спустя два года после изъятия уголовных дел из производства органов внутренних дел и передачи в аппарат следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, где следователями третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) организованы и совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Пскову проведены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Приговором суда бывшему спецназовцу назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а исполнителю поджога автомобиля адвоката – 1 год 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Третий соучастник преступлений от правосудия скрылся, в связи с чем объявлен в розыск.

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