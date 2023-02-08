Качество коммунальных услуг в регионе улучшается — Сергей Грахов

15:43, 08 февраля 2023, ПАИ

Как проходит нынешний отопительный сезон, рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Отопительный сезон проходит неплохо, было зафиксировано всего две аварии в Пскове», - сказал гость студии. Бригады теплосетей и водоканала смогли ликвидировать проблемы и устранить их в срок.

По словам эксперта, в настоящее время не фиксируется серьезных нарушений в сфере ЖКХ, так как организации проводят проверки оборудования в срок, а также принимают участие в федеральных программах для дополнительного финансирования.

При этом Сергей Грахов сообщил, что износ сетей по региону составляет 76 %, а в некоторых районах области достигает 100 %. «Поменять все сети нельзя единовременно - это планомерная работа в течение нескольких лет», - отметил он.

«Качество коммунальных услуг с каждым годом улучшается», - подытожил руководитель профильного комитета.