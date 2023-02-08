«Уколы красоты» может делать только косметолог с медобразованием - эксперт

15:40, 08 февраля 2023, ПАИ

Инъекционные процедуры может делать только косметолог с медицинским образованием, предупредила псковичек врач-дерматовенеролог, косметолог кожно-венерологического диспансера Псковской области Ирина Майорова на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

Она также отметила, что маски, обертывания и другие процедуры без повреждения кожного покрова может делать и медсестра, уколы только специалист с дипломом о высшем образовании. «Я в Пскове знаю только семь мест, где в косметологии работают врачи», - уточнила Ирина Майорова.

Специалист также пояснила, что все лазерные процедуры также относятся к косметологии и должны выполняться при наличии высшего медобразования.