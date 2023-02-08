Телеканал «Спас» снял фильм об иконе Псково-Печерского монастыря

16:16, 08 февраля 2023, ПАИ

Сюжет «Икона Божией Матери «Успение» Псково-Печерская» вышел в эфире телеканала «Спас» в рамках документального проекта «Лики Богородицы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской епархии.

Предание Псково-Печерской обители на протяжении многих веков хранит свидетельства о многочисленных чудесах, происшедших от иконы Успения Пресвятой Богородицы, прославивших ее как чудотворную. Священнослужители, искусствоведы, историки и очевидцы явного молитвенного предстательства Божией Матери поделились интересными фактами об одной из главных святынь Псковской земли.

«Лики Богородицы» - цикл документальных фильмов, цель которых – передать значимость и актуальность личности Пресвятой Богородицы, оставившей глубочайший след в духовной и исторической жизни нашего народа и всего человечества в целом.

«Каждый выпуск киноцикла содержит в себе историю появления особо почитаемой иконы Богоматери, собрание жизненных историй, пронизанных благоговейным чувством благодарности Царице Небесной», - отметили в епархии.