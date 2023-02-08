Борис Елкин пожелал псковичам покорять новые научные высоты

16:08, 08 февраля 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил настоящих и будущих псковских ученых с профессиональным праздником – Днем российской науки.

«Наука во все времена была основой и движущей силой прогресса, успешного развития страны и важной составляющей процветания государства, - написал он в своем Telegram-канале. - Особые слова благодарности хочется выразить тем, кто посвятил себя научной работе, кто обогащает себя и людей вокруг новыми знаниями, передает их молодым поколениям в стенах главного вуза нашего региона – Псковского государственного университета».

Он напомнил, что в ПсковГУ работает более 340 научно-педагогических работников, они ведут исследования по 30 научным направлениям. В число ключевых направлений входят экология, история, филология, медицина, математика, информационные технологии, физика, география, педагогика и экономика.

«Желаю всем не останавливаться на достигнутом, покорять новые научные высоты. Крепкого здоровья, жизненной энергии, вдохновения и профессиональных побед на благо Пскова, Псковской области и нашей великой страны», - заключил Борис Елкин.