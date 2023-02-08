Строительство экотехнопарка в Палкинском районе завершат в 2024 году

16:24, 08 февраля 2023, ПАИ

Строительство экотехнопарка в Палкинском районе планируется завершить в 2024 году, сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«В 2024 году экотехнопарк в Палкинском районе достроят, объект планируется ввести в эксплуатацию», - рассказал гость студии.

Сейчас проект экотехнопарка находится на экологической экспертизе в правительстве Псковской области. Ее результаты будут обнародованы. «Экспертиза ведется уже около четырех месяцев, проектировщики меняют и дорабатывют технологии по рекомендациям экспертов, чтобы экотехнопарк был безопасным экологическим объектом», - пояснил руководитель профильного комитета.

Помимо площадки для размещения ТКО там обустроят корпус сортировки с бытовыми помещениями, площадку для хранения готовой продукции, построят котельную и топливозаправочный пункт.

Отметим, что проект реализуют во взаимодействии с Российским экологическим оператором, что дополнительно гарантирует его соответствие всем необходимым нормам. Предварительная стоимость объекта составила почти четыре миллиарда рублей.

Кроме того, жители Палкинского района будут контролировать строительство экотехнопарка.