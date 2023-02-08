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Любое пятно на ногте может оказаться раком – псковский врач

Любое пятно на ногте может оказаться раком. Об этом на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации 8 февраля заявила дерматовенеролог-косметолог Кожно-венерологического диспансера Псковской области Ирина Майорова.

Она отметила, что иногда у людей бывают генетические и раковые заболевания, а они об этом даже не подозревают и идут делать процедуры. При этом мастер, не обладая медицинскими знаниями, может сделать процедуру, не подозревая, что клиент болен. 

И. о. руководителя спа-салона Ирина Барканова обратила внимание на то, что очень важно пользоваться услугами в сертифицированных клиниках, и подчеркнула, что многие даже не знают, чем для них может обернуться поход к плохому мастеру. «Если человек делает процедуру у кого-то дома, у них, как правило, нет ни чеков, ни какого-то подтверждения. Из-за этого потом они бегут в более сертифицированные места в Пскове или в Санкт-Петербурге, чтобы устранить проблемы и исправить то, что сделали», - отметила она и добавила, что когда приходишь в салон, можно попросить посмотреть диплом врача и лицензию на услуги.

«Нет контроля за теми, кто оказывает услуги на дому. Салон, по крайней мере, можно как-то проверить, а на дому это сделать сложнее», - высказался уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев.

Учредитель и главный врач псковской клиники Ирина Разумова добавила, что бывают случаи, когда кто-то снимает квартиру и оказывает там услуги, а потом быстро переезжает в другое место. «Салоны так быстро не закроются», - пояснила она. 

В продолжение обсуждения начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова сообщила, что последняя жалоба на косметологию в ведомство была в 2019 году. По её словам, тогда клиенту была оказана «некачественная услуга неуполномоченным лицом». В результате инцидента мастера привлекли к административной ответственности, а салон быстро закрылся, вспомнила она. Других обращений ни от граждан, ни от юридических лиц, по словам Ольги Кольцовой, не поступало. 

В свою очередь косметолог Ульяна Евдокимова отметила, что в России есть фонд помощи женщинам, пострадавшим от некачественных услуг в сфере эстетической медицины, под названием «Черный шприц».

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