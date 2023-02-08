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Общество

Итоги конкурса научных работ подвели в Псковском филиале Академии ФСИН

Победителей конкурса на лучшую организацию научно-исследовательской работы курсантов и студентов в 2022 году назвали в Псковском филиале Академии ФСИН в День российской науки, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Смотр-конкурс на лучшую организацию научно-исследовательской работы курсантов и студентов ежегодно проходит в Псковском филиале Академии ФСИН России, и стало уже доброй традицией подводить его итоги в День российской науки с награждением победителей и призеров конкурса», - говорится в сообщении. 

По итогам 2022 года лучшей кафедрой по организации научно-исследовательской работы курсантов и студентов стала кафедра государственно-правовых дисциплин. В номинации «Лучший научный руководитель курсантов и студентов» лучшим признали начальника этой кафедры Романа Иванякова. В номинации «Лучший руководитель научного кружка» победила врио начальника кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Оксана Макаркина.

Победители и призеры конкурса награждены дипломами за вклад в развитие научно-исследовательской деятельности образовательной организации, которые им вручил начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Сысоев.

В числе награжденных – авторские коллективы из числа профессорско-преподавательского состава Псковского филиала академии, подготовившие учебные пособия по уголовно-исполнительному праву и криминологии. На всероссийском конкурсе на лучшее печатное издание по направлению «Юридические науки», состоявшемся в 2022 году в Барнаульском юридическом институте МВД России, все они отмечены дипломами.

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