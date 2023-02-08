Сейчас женщины выступают за естественную красоту - псковские косметологи

17:06, 08 февраля 2023, ПАИ

Какие тенденции наблюдаются в косметологическом бизнесе и какие услуги предпочитают псковички, обсудили эксперты на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«Сейчас поменялись тенденции красоты. Гипертрофированные скулы уходят в прошлое. Сейчас женщины - за естественную красоту. Работа косметолога как раз таки заключается в том, чтобы подчеркнуть эту красоту», - сказала врач - дерматовенеролог-косметолог Кожно-венерологического диспансера Псковской области Ирина Майорова.

Это подтвердил и учредитель псковского медицинского центра Денис Брохман. «Тренды сейчас - это уйти от иглы. Не только у нас в России, во всем мире думают об этом. Аппаратная косметология через несколько лет заместит игольчатую», - считает он.

Косметолог Ульяна Евдокимова также согласилась, что гипертрофированная красота теряет популярность среди девушек. Хотя, по её словам, косметологическими услугами пользуются и мужчины. «Мы забываем про мужчин, они тоже пользуются косметологией, просто они это тщательно скрывают и не говорят об этом», - заметила косметолог.

В свою очередь главный врач медицинского центра Людмила Панарина подчеркнула, что развитие косметологической индустрии не стоит на месте. «Несмотря на все трудности, наука развивается, появились невероятные косметологические аппараты, которые позволяют сделать процедуры на лице. Но этими аппаратами должен владеть только врач. Надо рассказывать об этом. Все люди хотят быть в этой жизни красивее», - сказала врач.