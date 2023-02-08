Жильцы трехэтажки в Пскове отказываются от капремонта газовых сетей

17:00, 08 февраля 2023, ПАИ

Системы газоснабжения по региональной программе капитального ремонта меняют в многоквартирных домах Псковской области. В плане - 43 дома, но работы выполнены пока в 11.

Осенью прошлого года в подъездах дома № 33 на Октябрьском проспекте появились объявления о необходимости замены системы внутриквартирного газоснабжения. Неизвестная ранее жильцам организация ООО «С-ТРОЙКА» приглашала их на общедомовое собрание.

«Мы, конечно, удивились. Действительно, дом старый и замена труб, наверное, требуется. Но почему об этом нас не предупредила управляющая компания?» – говорит проживающая в этом доме Юлия.

Ради интереса жильцы дома поискали информацию о компании в интернете. Оказалось, что действительно есть такая и даже работает не один год, но с газовой отраслью не связана, а занимается строительством. Недоверие жильцов усилилось.

Незадолго до Нового года в своих почтовых ящиках жители обнаружили письма от регионального фонда капремонта, в которых говорилось, что на основании обращения ООО «С-ТРОЙКА» будет организована комиссия «по установлению факта воспрепятствования проведению работ по капремонту системы газоснабжения».

На встрече, помимо представителя строительной компании, были ещё два человека – из управляющей компании и фонда капремонта. На вопросы жильцов комиссия ответила, что ООО «С-ТРОЙКА» выиграло тендер, что замена газовых труб проводится в рамках капремонта (хотя капремонт в доме проводился лет пять назад, но тогда про газ разговора не было), что во время работ дом останется без газа на месяц и что комиссии нужны подписи жителей – «за» или «против». Эти ответы ясности не внесли, подписываться под чем-либо жильцы отказались.

В ситуации разбирался «АиФ-Псков», подробнее можно узнать по ссылке.