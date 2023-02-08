150 млн рублей направят на благоустройство Печор и Пушкинских Гор
На благоустройство Печор и Пушкинских Гор направят в общей сложности 150 миллионов рублей, сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.
В Печоры направят 70 миллионов рублей, в Пушкинские Горы - 80 миллионов рублей. Эти населённые пункты стали победителями федеральной программы по развитию малых городов и поселений.
В Острове и Гдове в рамках этой программы в этом году завершатся работы по созданию комфортной городской среды.
Проекты, которые реализуются в районных центрах, оценивала специальная комиссия. В её состав вошли специалисты в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, археологии и охраны культурного наследия.
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