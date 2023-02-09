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«Матч звёзд» среди лучших псковских хоккеистов проведут 11 февраля

«Матч звезд» среди лучших псковских хоккеистов проведут в Ледовом дворце Пскова 11 февраля. Игра стартует в 14:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный судья по хоккею в Псковской области Александр Лебедев. 

«Матч звезд» — это игра лучших хоккеистов Псковской области. Это уже традиция такая — проводить матч в День зимних видов спорта», — отметил Александр Лебедев и подчеркнул, что это именно матч, а не турнир.

На игру отбираются участники, которые занимают ведущие позиции в чемпионате Псковской области. «Назначены тренеры ведущих команд, которые отбирают игроков и формируют свои сборные», — добавил Александр Лебедев. 

Помимо «Матча звезд», 11 февраля пройдут игры между командами «Плесков» – «ЛукиСпорт» (Великие Луки) в рамках Ночной хоккейной лиги среди хоккеистов 50+ и «Метеор» (Пыталовский район) и «Евро-Керамика» (Печоры). 

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