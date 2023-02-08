Ожидаются ли аномальные заморозки в Псковской области, рассказали метеорологи

17:15, 08 февраля 2023, ПАИ

Гидрометцентр предупредил россиян об аномальных заморозках, которые ожидаются в ряде регионов на юге и в центральной части России. О том, ждет ли похолодание и Псковскую область, «Комсомольской правде в Пскове» рассказали сотрудники регионального Гидрометцентра.

«До 15 февраля в Псковской области не ожидается сильных морозов. С 9 по 11 февраля произойдет даже повышение ночных температур. Ночью будет от -1 до -6 градусов, а днем – 0...-4 градуса. По югу области возможны плюсовые температуры. До 15 числа – без осадков», – сообщили в гидрометцентре.

По словам синоптиков, такой температурный фон продолжится до середины следующей недели. Сильное понижение температуры, прогнозируемое в нескольких регионах страны, обойдет Псковскую область.