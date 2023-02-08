Сотрудница полиции пострадала в результате ДТП с участием фуры в Псковском районе

17:30, 08 февраля 2023, ПАИ

В Псковском районе на трассе Р-279 на повороте на Порхов произошло столкновение большегруза Volvo и полицейского автомобиля УАЗ. Об этом сообщает Telegram-канал "Псковская сводка".

В результате ДТП пострадала пассажир УАЗа, сотрудница полиции. Она госпитализирована в медучреждение.

По предварительным данным, водитель, управляя груженым большегрузом Volvo, совершил наезд на автомобиль УАЗ, после чего произошло опрокидывание автомобиля.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.