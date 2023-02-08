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Происшествия

Сотрудница полиции пострадала в результате ДТП с участием фуры в Псковском районе

В Псковском районе на трассе Р-279 на повороте на Порхов произошло столкновение большегруза Volvo и полицейского автомобиля УАЗ. Об этом сообщает Telegram-канал "Псковская сводка".

Фото с места происшествия

В результате ДТП пострадала пассажир УАЗа, сотрудница полиции. Она госпитализирована в медучреждение.

Фото с места происшествия

По предварительным данным, водитель, управляя груженым большегрузом Volvo, совершил наезд на автомобиль УАЗ, после чего произошло опрокидывание автомобиля.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ

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