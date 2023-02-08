Завершить капремонт девяти мостов планируют в Псковской области

17:39, 08 февраля 2023, ПАИ

Более 400 погонных метров мостов планируют отремонтировать в Псковской области в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковскому агентству ифнормации сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В этом году в Псковской области по нацпроекту планируется завершение работ по капитальному ремонту девяти мостов общей протяженностью 442,48 погонного метра на дорогах регионального и местного значения.

Среди них: капитальный ремонт моста через реку Великую на автомобильной дороге Пушкинские Горы - Рождество - Велье в Пушкиногорском районе, капитальный ремонт моста через реку Идрянку в Себежском районе, капитальный ремонт моста через реку Лочкино в Псковском районе, капитальный ремонт моста на объездной дороге через реку Шелонь в Дедовичском районе, а также реконструкция Советского (Троицкого) моста через реку Пскову на улице Леона Поземского в Пскове, расположенного в историческом центре города.

Кроме того, планируется приступить к капитальному ремонту мостов через реку Череху на дороге Быстроникольское – Черская в Псковском районе, через реку Меленку на дороге Марьино - Заполье - Рошелево в Струго-Красненском районе, через реку Чернею на дороге Толкачево - Себеж - Заситино в Себежском районе и других мостовых сооружений, эксплуатируемых с ограничением по весовой нагрузке.

Напомним, что за 2022 год в Псковской области удалось привести в порядок 292,75 погонного метра мостовых сооружений.