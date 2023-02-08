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Общество

Найти свою половинку предлагает молодежный центр Пскова

VII молодёжный Сретенский бал, приуроченный к Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня, состоится в «Простории» 26 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в молодежном центре Пскова.

Принять участие в празднике может молодежь от 14 до 35 лет. Уже сейчас идёт регистрация пар, но и одинокие парни и девушки могут найти партнёра по танцам. Оставить информацию о себе или откликнуться на понравившийся комментарий можно в беседе Сретенского бала: https://vk.com/topic-218648598_49191753.

«Мы открыли регистрацию на прошлой неделе, и на данный момент зарегистрировалось порядка 100 человек. Регистрация проходит парами «дама-кавалер», но много и одиноких девушек, которые хотели бы найти себе партнёра на бал. Поэтому мы приглашаем к участию и очень ждём молодых людей, которые могли бы составить девушкам компанию. Сретенский бал – это мероприятие, которое не только погружает участников в атмосферу бальных традиций, но и помогает молодёжи общаться, и знакомиться в том числе», – сообщили рганизаторы.

10 февраля в 19:00 состоится первая репетиция бала в холле Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова на ул. Воеводы Шуйского, 2. Обучать бальным танцам будет хореограф Анастасия Мелещенко.

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