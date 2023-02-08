Пожилым людям из Дедовичского интерната вместо прививки сделали инъекции от COVID-19

17:55, 08 февраля 2023, ПАИ

В Пожеревицком доме-интернате для престарелых и инвалидов в Дедовичском районе пожилым людям сделали инъекции препаратом «Эвушелд». Лекарство предназначено для тех, кому противопоказана вакцинация от COVID-19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«В данном препарате содержатся готовые антитела к коронавирусу, поэтому его можно применять в виде профилактики вместо вакцины тем людям, которые по каким-то причинам не могут привиться», — рассказали в комитете.

Девять постояльцев старше 65 лет имеют хронические заболевания. Как отметили в комитете, инъекции все перенесли хорошо, осложнений ни у кого ни возникло.