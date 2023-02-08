Опубликована программа «Культурных выходных» в Локнянском районе

18:26, 08 февраля 2023, ПАИ

Комитет по культуре Псковской области опубликовал программу «Культурных выходных» в Локнянском районе.



17 февраля 2023 года

13:00 Мастер-классы ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»

15:00 Концерт ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им.Н.А.Римского-Корсакова»

Культурно-досуговое объединение, пгт. Локня, ул.Первомайская, д.44

16:30 Уроки и мастер-классы ведущих преподавателей ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им.Н.А.Римского-Корсакова»

Выставка студентов ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им.Н.А.Римского-Корсакова»

Детская школа искусств, пгт. Локня, ул. Октябрьская д. 15

24 февраля 2023 года

10:00-18:00

Выставки:

- художественных работ Регионального отделения Союза художников России;

- мастеров декоративно-прикладного творчества

ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»;

- экспозиция «По Ледовитому морю: вчера и сегодня»

c 11:00

Выставка ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник»

11:00 и 13:00 Спектакль «Красная шапочка» Псковского областного театра кукол

c 14:30 Интерактивная программа «Оружие Победы» ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник»

Культурно-досуговое объединение, пгт. Локня, ул.Первомайская, д.44

13:00 Интерактивный познавательно-развлекательный квест «По ту сторону реки» (по славянской мифологии)

Локнянская детская библиотека, пгт. Локня, ул.Чкалова, д.3

13:00 Встреча с автором Павлом Ивановичем Дроздовым и презентация книги «Воспоминания и размышления»

Локнянская центральная районная библиотека, пгт. Локня, ул.Октябрьская, д.13

25 февраля 2023 года

09:00-18:00 Выставки:

- художественных работ Регионального отделения Союза художников России;

- мастеров декоративно-прикладного творчества

ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»;

- экспозиция «По Ледовитому морю: вчера и сегодня»

15:00 Концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области

Культурно-досуговое объединение, пгт. Локня, ул.Первомайская, д.44

26 февраля 2023 года

09:00-16:00 Выставки:

- художественных работ Регионального отделения Союза художников России;

- мастеров декоративно-прикладного творчества

ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»;

- экспозиция «По Ледовитому морю: вчера и сегодня»

12:30 Концерт Ансамбля русской музыки «Псков»

Культурно-досуговое объединение, пгт. Локня, ул.Первомайская, д.44