Опубликована программа «Культурных выходных» в Локнянском районе
Комитет по культуре Псковской области опубликовал программу «Культурных выходных» в Локнянском районе.
17 февраля 2023 года
13:00 Мастер-классы ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»
15:00 Концерт ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им.Н.А.Римского-Корсакова»
Культурно-досуговое объединение, пгт. Локня, ул.Первомайская, д.44
16:30 Уроки и мастер-классы ведущих преподавателей ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им.Н.А.Римского-Корсакова»
Выставка студентов ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им.Н.А.Римского-Корсакова»
Детская школа искусств, пгт. Локня, ул. Октябрьская д. 15
24 февраля 2023 года
10:00-18:00
Выставки:
- художественных работ Регионального отделения Союза художников России;
- мастеров декоративно-прикладного творчества
ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»;
- экспозиция «По Ледовитому морю: вчера и сегодня»
c 11:00
Выставка ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник»
11:00 и 13:00 Спектакль «Красная шапочка» Псковского областного театра кукол
c 14:30 Интерактивная программа «Оружие Победы» ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник»
Культурно-досуговое объединение, пгт. Локня, ул.Первомайская, д.44
13:00 Интерактивный познавательно-развлекательный квест «По ту сторону реки» (по славянской мифологии)
Локнянская детская библиотека, пгт. Локня, ул.Чкалова, д.3
13:00 Встреча с автором Павлом Ивановичем Дроздовым и презентация книги «Воспоминания и размышления»
Локнянская центральная районная библиотека, пгт. Локня, ул.Октябрьская, д.13
25 февраля 2023 года
09:00-18:00 Выставки:
- художественных работ Регионального отделения Союза художников России;
- мастеров декоративно-прикладного творчества
ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»;
- экспозиция «По Ледовитому морю: вчера и сегодня»
15:00 Концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области
Культурно-досуговое объединение, пгт. Локня, ул.Первомайская, д.44
26 февраля 2023 года
09:00-16:00 Выставки:
- художественных работ Регионального отделения Союза художников России;
- мастеров декоративно-прикладного творчества
ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»;
- экспозиция «По Ледовитому морю: вчера и сегодня»
12:30 Концерт Ансамбля русской музыки «Псков»
Культурно-досуговое объединение, пгт. Локня, ул.Первомайская, д.44
Артисты Александр Панкратов-Чёрный и Татьяна Кравченко поблагодарили псковских зрителей