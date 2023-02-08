Юных псковичей ждёт обширная программа в рамках проекта «Культура для школьников»

18:43, 08 февраля 2023, ПАИ

В феврале в рамках межведомственного федерального проекта «Культура для школьников» ребят ждут выставки, лекции, концерты, мастер-классы, встречи с интересными людьми, сообщает пресс-служба правительства Псковской области. Пройдут и патриотические мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества.

Марафон чтения «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу» стартует 10 февраля в 10:30 в детской библиотеке «ЛиК» (Псков, Октябрьский проспект, 21).

13 февраля в 15:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова пройдёт встреча с ветеранами боевых действий, посвящённая Дню воина-интернационалиста. У школьников будет уникальная возможность задать вопросы участникам Афганской и Чеченской войн и других локальных конфликтов, а также из первых уст услышать невыдуманные истории об истинном мужестве и героизме. Встречу организует и проведёт заведующая отделом краеведческой литературы Елена Киселёва.

В этот же день, 13 февраля, в 12:00 городская детская библиотека им. А. Гайдара (Великие Луки) приглашает на чтение с обсуждением «Жить без друга в жизни туго» по рассказу А. Куприна «Белый пудель». Ребята обсудят такие важные качества, как доброта, верность, преданность.

О богатом литературном наследии Корнея Чуковского, обаянии его личности и перипетиях судьбы пойдёт речь в новой литературно-художественной программе библиотеатра «Прямая речь» из цикла «Читаем поэзию Серебряного века». Школьники узнают, что обожаемый всей детворой «дядюшка Корней» не только написал «Мойдодыра», «Муху Цокотуху» и другие сказки, но ещё и был прекрасным журналистом, переводчиком и общественным деятелем. Встреча состоится 14 февраля в 15:00 в актовом зале библиотеки имени Курбатова (ул. Профсоюзная, 2).

15 февраля в 14:00 в актовом зале библиотеки имени Курбатова пройдёт заседание исторического клуба «Идут века, но Пушкин остаётся».

16 февраля в 12:20 в библиотеке семейного чтения (Великие Луки, ул. Гражданская, д. 24) пройдёт литературный час «Сказочные уроки». Библиотекарь Олеся Шафаренко расскажет о русском педагоге и писателе Константине Ушинском, которому исполняется 200 лет со дня рождения. Ребята послушают аудиозаписи сказок, примут участие в играх по произведениям автора. Ушинский учит честности и доброте, что всегда будет в почёте и чему так важно научиться каждому.

16 февраля в 18:30 в Пскове в Центре народного творчества (ул. Некрасова, 10) пройдёт молодёжная вечёрка «Трифонов день». Гости поговорят о свадебном дне в традиционной народной культуре, о наиболее известных обрядах и обычаях. Ансамбль «Уграда» исполнит свадебные песни, бытовавшие в районах Псковской области.

17 февраля в 13:00 в детской экологической библиотеке «Радуга» (ул. Новосёлов, 11). В рамках цикла мероприятий «Экология языка» и Года педагога и наставника пройдёт лекция на топовую в школьной среде тему — «Молодёжный сленг».

Следующая новость будет интересна школьникам, которые только начинают задумываться о будущей профессии: 18 февраля в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова состоится день открытых дверей. Абитуриенты и их родители получат информацию обо всех специальностях и специализациях колледжа искусств, о правилах приёма в образовательное учреждение, приёмных требованиях на различных направлениях обучения. Планируется знакомство с учебным корпусом колледжа, беседы с ведущими преподавателями и представителями администрации, открытие выставки народного костюма «Поэзия русского костюма», концерт студентов музыкального отделения колледжа. Организаторы ждут ребят и их родителей по адресу Псков, ул. Набат, 5.

Псковский дом ремёсел приглашает на тематические мастер-классы в преддверии Масленицы, которые стартуют 19 февраля в 12:00. Ребята научатся делать «солнечное блюдо», «пернатые лоскутики», «соломенную девку», «весеннюю балеринку» и другие аутентичные сувениры.

21 февраля специалисты регионального центра Президентской библиотеки проведут для школьников города квизы, посвящённые Дню защитника Отечества, а 26 февраля в 14:00 состоится творческая встреча с фольклорным ансамблем «Уграда» в рамках проекта отдела литературы по культуре и искусству библиотеки имени Курбатова «Сохраняя народные традиции».

Старшеклассников, интересующихся историей литературы, приглашают к участию в заседании исторического кружка «Глас», которое состоится 21 февраля в 18:00 в историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва (Октябрьской проспект, 19а). Лекцию «Жизнь и житие протопопа Аввакума» прочитает священноиерей, клирик храма Николы со Усохи Дмитрий Кириченко.

Добавим, с 8 по 28 февраля в библиотеке имени Курбатова проходит II региональная научно-популярная акция «Наука на книжных полках и облаках», настоящий подарок для будущих учёных и тех, кто интересуется передовыми научными открытиями.