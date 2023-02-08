Великолучанка решила полы в квартире покрыть асфальтом

19:08, 08 февраля 2023, ПАИ

Великолучанка, которая делает ремонт в квартире, решила положить на пол асфальт, сообщает издание «Луки.ру».

Об этом женщина написала в соцсети «ВКонтакте» в одной из групп, посвящённых жизни города. Она обосновала решение тем, что её дочь любит кататься на роликах. Горожанка интересуется, был ли у кого-либо подобный опыт.

В комментариях конструктивных советов женщина не получила. Пользователи идею высмеяли, а также посоветовали жительнице города обратиться в ДСУ. «Главное, чтобы лужи были и желательно в снег ложить», — написал один из комментаторов (орфография и пунктуация сохранены).