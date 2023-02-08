В Псковских школах проходит акция «Культурная помощь Донбассу»

19:23, 08 февраля 2023, ПАИ

Акция «Культурная помощь Донбассу» проходит с 25 января по 15 февраля в школах Пскова, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга.

Данная акция инициирована молодёжью и проводится в рамках проекта объединения «Культурная страна» под эгидой «Молодой гвардии» и при поддержке федерального координатора «Молодой гвардии» в СЗФО Александра Маликова.

Молодогвардейцы собирают:

книги (художественную, научную, детскую литературу),

журналы, связанные с историей и культурой России,

географические карты и атласы,

учебники.

Важно, чтобы книги были новыми или в хорошем состоянии. Собранную гуманитарную помощь можно принести в пункт сбора, находящийся по адресу ул. Гоголя, 9, до 15 февраля.

Акцию активно поддерживают органы исполнительной власти. Сегодня, 6 февраля, председатель комитета по охране ОКН Вадим Нэдик передал комплект новых буклетов о культурном наследии Псковщины.

По вопросам транспортировки и организации акции в Псковской области можно обратиться на почту culturecountry@gmail.com.