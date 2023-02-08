Выпускники ВМТК встретились с потенциальным работодателем

19:39, 08 февраля 2023, ПАИ

Сегодня, 8 февраля, выпускники Великолукского механико-технологического колледжа встретились со старшим менеджером по персоналу Натальей Соловьевой, представителем потенциального работодателя — ООО «Завод «Реостат». Об этом ПАИ сообщили в учебном заведении.

Обучающимся был показан фильм, отражающий основное направление деятельности завода, работы цехов и служб. Наталья Анатольевна рассказала выпускникам о вакантных профессиях, перспективах работы на данном предприятии, о социальных гарантиях. В ходе встречи обучающиеся колледжа задавали интересующие их вопросы, в частности о заработной плате, об организации времени досуга на предприятии и прочие. На все вопросы выпускники получили исчерпывающие ответы

Руководство колледжа поблагодарило Наталью Анатольевну за встречу и выразило надежду на дальнейшее сотрудничество с ООО «Завод «Реостат».

ООО «Завод «Реостат» — системообразующее электромашиностроительное предприятие Псковской области, основанное в 1960 году. Продукция предприятия — это электрическое оборудования для нужд транспортной, энергетической, горнодобывающей и оборонной промышленности. Завод «Реостат» входит в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.