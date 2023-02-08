А в носках — шоколадки: читатели Городищенской библиотеки подготовили подарки мобилизованным

20:00, 08 февраля 2023, ПАИ

Неравнодушные читатели Городищенской библиотеки присоединились к акции «Тепло для героев». Об этом ПАИ сообщили в самой библиотеке.

«Кто подушки делает, кто наволочки шьёт. Вот носков навязали и накупили. В каждую пару по шоколадочке и чай положили. Записки написали: «Парни, вы наши герои!.Возвращайтесь с победой, живыми и невредимыми!» Надеемся, что наше участие чуть-чуть согреет наших защитников!» — прокомментировали организаторы акции.

