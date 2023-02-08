В деревне Ореховно состоялось освящение куполов и крестов храма Святой Троицы

21:19, 08 февраля 2023, ПАИ

Вчера, 7 февраля, в деревне Ореховно Плюсского района был совершён чин освящения и установки куполов с крестами строящегося храма Святой Троицы, сообщили в Псковской епархии.

По благословению митрополита Порховского и Псковского Тихона чин освящения совершил благочинный Плюсского округа епархии протоиерей Александр Тимофеев.

Строительство храма началось 28 июля 2022 года на месте бывшей Троицкой церкви села Боброво (ныне Ореховно), сгоревшей в 1944 году.