В деревне Ореховно состоялось освящение куполов и крестов храма Святой Троицы
Вчера, 7 февраля, в деревне Ореховно Плюсского района был совершён чин освящения и установки куполов с крестами строящегося храма Святой Троицы, сообщили в Псковской епархии.
По благословению митрополита Порховского и Псковского Тихона чин освящения совершил благочинный Плюсского округа епархии протоиерей Александр Тимофеев.
Строительство храма началось 28 июля 2022 года на месте бывшей Троицкой церкви села Боброво (ныне Ореховно), сгоревшей в 1944 году.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
08 февраля 2023
А в носках — шоколадки: читатели Городищенской библиотеки подготовили подарки мобилизованным
08 февраля 2023
Пожилым людям из Дедовичского интерната вместо прививки сделали инъекции от COVID-19