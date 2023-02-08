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Общество

В деревне Ореховно состоялось освящение куполов и крестов храма Святой Троицы

Чин освящения совершил благочинный Плюсского округа епархии протоиерей Александр Тимофеев. Фото: Псковская епархия РПЦ

Вчера, 7 февраля, в деревне Ореховно Плюсского района был совершён чин освящения и установки куполов с крестами строящегося храма Святой Троицы, сообщили в Псковской епархии.

По благословению митрополита Порховского и Псковского Тихона чин освящения совершил благочинный Плюсского округа епархии протоиерей Александр Тимофеев.

Строительство храма началось 28 июля 2022 года на месте бывшей Троицкой церкви села Боброво (ныне Ореховно), сгоревшей в 1944 году.

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