Губернаторский симфонический оркестр подготовил марши ко Дню защитника Отечества

20:45, 08 февраля 2023, ПАИ

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Алексея Репникова даст 9 февраля концерт под названием «Его Величество марш». Мероприятие подготовлено для детей.

«Программа концерта посвящается самому известному виду музыки — маршу, что шагает по планете с древнейших времен. Слово «марш» такое же чёткое и точное, как дисциплина в армии. Да это и есть главным образом военная музыка. Но судьба завела его величество марш и в оперу, и в балет, и даже в симфонию. И тогда, оказывается, он о стольком может рассказать! Но об этом можно узнать, придя на концерт, где прозвучат произведения, написанные И. Штраусом, Дж. Верди, Г. Берлиозом, Г. Свиридовым, И. Дунаевским, В. Агапкиным и др.», — собщили в филармонии.

Концерт начнётся в Псковской областной филармонии в 14:00.