В усадьбе Беклешова прошла «Пушкинская гостиная»

22:15, 08 февраля 2023, ПАИ

Сегодня, 8 февраля, в преддверии Дня памяти Пушкина, в областном центре в усадьбе Беклешова на Георгиевской, 4 прошла «Пушкинская гостиная» — первая из одноимённого проекта, который совместно претворяют в жизнь Государственный музей-заповедник «Михайловское» и комитет по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова. Об этом сообщили в информационной службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

На встречу собрались горожане — ценители творчества Пушкина. В первую очередь это филологи, как студенты, так и профессора Псковского государственного университета, преподаватели различных учебных заведений, экскурсоводы и другие специалисты туристической отрасли, а также многие другие.

Собравшихся приветствовали председатель комитета Кристина Кобызь и директор «Михайловского» Георгий Василевич. В «гостиной» звучали стихи Пушкина, песни, посвящённые ему, размышления о роли Пскова и Михайловского в судьбе Александра Сергеевича. Также участники встречи освоили настольную игру «Играем с Пушкиным», разработанную специалистами «Чудского проекта», и оценили её как сложную и серьёзную.